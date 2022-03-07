На Херсонщині 8 березня запланували марш миру "Дякуємо вам, захисники"

У місті Гола Пристань, що на Херсонщині, анонсували проведення 8 березня о 12:00 маршу миру "Дякуємо вам, захисники!". Акція присвячується майбутній перемозі України над Росією та жінкам.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук міський голова Олександр Бабич. Він зазначив, що сьогодні, 7 березня, спілкувався з окупантами після чого ті швидко втекли.

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Загарбники швидко втекли

За словами Бабича, до Голої Пристані заїхали 5 авто російських найманців. Однак їм рішуче пояснили, що їх тут ніхто не чекає.

Загарбники, які сьогодні вбивають наших дітей, жінок, намагаються нав'язати нам свою точку зору, хоча ми їх не запрошували. Нас все в нашій країні влаштовує. Рівно за 10 хвилин – вони навіть не встигли зіпсувати повітря в Голій Пристані – їх тут не стало,

– повідомив міський голова.

Бабич зауважив, що не треба панікувати. Крім того, закликав містян приходити на патріотичну ходу.

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