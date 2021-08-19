На Херсонщині чоловіка з дитиною віднесло в море: тіло хлопчика знайшли, батька шукають

На Херсонщині поблизу Лазурного чоловіка з дитиною під час купання віднесло в море на надувному матраці. Згодом до рятувальників надійшло повідомлення про їхнє зникнення.

Поліцейські вже знайшли тіло 8-річного хлопчика біля берега у воді. Його 41-річного батька продовжують шукати.

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Що відомо про зникнення

Інцидент трапився на острові Джагарлич Скадовського району приблизно о 12:30. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, відпочивальники приїхали зі Львова.

Для пошуку тіл залучили 4 працівників водолазного аварійно-рятувального загону. Загалом до цього долучилися:

25 осіб;

6 одиниць техніки (5 плавзасобів).

В Україні продовжує рости статистика смертей на воді. У ДСНС повідомляють, що з початку 2021 року на водоймах загинули більше ніж 900 людей (400 з них – у липні). Серед жертв у липні було понад 40 дітей. Рятувальники зазначають, що люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді.

Як поводитися на воді / Інфографіка 24 каналу