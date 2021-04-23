На Херсонщині у двір місцевого депутата кинули гранату: фото

Біля будинку депутата міської ради на Херсонщині прогримів вибух. Частково пошкоджено автомобіль та фасад будинку. На щастя, постраждалих немає.

Інцидент трапився у ніч проти 23 квітня одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади. Ймовірно, вибухнула граната.

Читайте також На Донбасі від вибуху гранати загинула дівчинка, – ОБСЄ

Що ще з'ясувала поліція

Депутат зателефонував у поліцію вночі, приблизно о 2:30. За його словами, невідомий кинув у його подвір'я вибухівку. Родина політика перебувала у будинку.

На місце прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Поліція виявила, що осколками частково пошкоджені авто, фасад та вікна будинку.



Автомобіль депутата, пошкоджений внаслідок вибуху / Фото Нацполіції



Що виявила поліція на місці вибуху / Фото Нацполіції

Деформовані металеві фрагменти, які знайшли правоохоронці, можуть бути рештками від ручної гранати РГД-5. Їх вилучили та направили на експертизу.

Крім цього, поліцейські також вирішили перевірили територію поблизу будинку депутата. Жодних підозрілих або небезпечних предметів там не виявили.

Що загрожує винуватцям

Правоохоронці проводять слідчі та розшукові дії, аби встановити усіх причетних. Вони опитують місцевих жителів населеного пункту, аби знайти можливих свідків.

Слідчі перевіряють усі версії події. Не виключають, зокрема, й те, що причиною могла стати службова діяльність депутата.

Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна службової особи. Порушнику загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.