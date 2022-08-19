Не вміють "пускати пилюку в очі", – херсонський активіст розповів про нових колаборантів

Так званий уряд окупантів на Херсонщині не справляється з керуванням регіоном. Тому в кремлі анонсували призначення нових "міністрів".

Це означає, що російське керівництво усвідомлює недієздатність так званого уряду, який зараз намагається керувати Херсонщиною. Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов.

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З чим пов'язані кадрові зміни в "уряді" окупантів

За його словами, у нового "керівництва" не виходить управляти регіоном навіть так, як це робив колишній гауляйтер Херсонської області володимир сальдо.

Вони не вміють так само "пускати пилюку в очі", як це робив сальдо,

– відзначив херсонський активіст.

Молчанов розповів, що сальдо навіть вдалося відкрити відділення деяких російських банків, в яких колаборанти відкривали свої рахунки. Однак досі лишається проблема з бюджетними коштами, які вони завозять готівкою в рублях з тимчасово окупованого Криму.

"Фактично продовжує функціонувати українська економіка, попри всі перепони, які вони їй чинять", – пояснив активіст. Тому головна вимога російських кураторів до нового "уряду" – зробити все, щоб запрацювала економіка окупантів. Відповідно кремль вирішив залучити нові кадри, щоб розв'язати цю проблему.

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Кого відправляють до окупованої Херсонщини

За словами Молчанова, нові так звані міністри призначення розцінюють, як заслання або переховування для тих, хто "якось проштрафився в росії". Також на посади в "уряді" окупантів призначають людей з депресивних районів росії.

Це (нові призначення – 24 канал) пов'язано зі зникненням сальдо та, як наслідок, розбалансуванням місцевої колаборантської адміністрації, яка наразі нікому не підпорядковується, а "уряд" її не контролює,

– пояснив херсонський активіст.

Він розповів, що у так званому уряді працюють 3 особи, які були направлені з Калінінградської області росії. Отже, можна зробити висновок, що ця область та її губернатор призначені керувати Херсонщиною. Також саме ці "посадовці" намагалися перебрати владу до своїх рук, коли їм вдалося позбутися сальдо.

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