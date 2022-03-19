На Херсонщині люди продовжують виходити на мітинги проти окупантів

19 березня 2022 , 14:30
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Джерело:

телеграм "Х**вий Херсон"

Жителі Херсонщини мужньо тримають спротив, показуючи окупантам, що вони тут чужі. Люди виходять на мирні мітинги.

Протест влаштували мешканці Іванівської громади, що в Генічеському районі. Вони зібрались на площі з прапорами.

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Жителі Брилівки організували ходу. Вони йшли селищем, скандуючи "Брилівка – це Україна".

До речі – Херсонці переспівують музику окупантів:

 
Автор: Ольга Музика