На Херсонщині люди продовжують виходити на мітинги проти окупантів
19 березня 2022 , 14:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Х**вий Херсон"
Жителі Херсонщини мужньо тримають спротив, показуючи окупантам, що вони тут чужі. Люди виходять на мирні мітинги.
Протест влаштували мешканці Іванівської громади, що в Генічеському районі. Вони зібрались на площі з прапорами.
Важливо Противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим на Херсонщині
Жителі Брилівки організували ходу. Вони йшли селищем, скандуючи "Брилівка – це Україна".