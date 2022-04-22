На Херсонщині й Миколаївщині ситуація напружена: в ЗСУ розповіли про підступи та атаки росіян

Українські захисники продовжують героїчну оборону нашої землі від росіян. Ворог не дотримується жодних домовленостей та обстрілює мирних мешканців та евакуаційні колони.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація в Миколаївській та Херсонській областях залишається дуже напруженою. Ворог атакує не лише позиції ЗСУ, а й мирних мешканців, які хочуть потрапити у безпечне місце.

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Обстріл зеленого коридору

У четвер, 21 квітня, було заплановано організувати зелений коридор з окупованих сіл Дніпропетровської та Херсонської областей. Через окупантів план не спрацював.

Ворог здійснив обстріл евакуаційної колони, а потім зупинив її на блокпосту. Евакуаційні машини були змушені розвернутись, доставити людей у безпечне місце не вдалося.

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