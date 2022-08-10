Окупанти на Херсонщині бідкаються, що їх постійно обстрілюють і не міняють
Джерело:ГУР МО
російський окупант скаржиться на те, що їхніх солдатів ніхто не хоче змінювати. Крім того, українські військові постійно обстрілюють їх на Херсонщині.
Один із солдатів у телефонній розмові жаліється батькові на плачевне становище у своєму підрозділі. Діалог перехопила українська розвідка.
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"Не міняють нас ні*ера"
Окупант розповідає про те, що їх ніхто не збирається змінювати та жаліється на постійні обстріли з боку ЗСУ.
"Не змінюють нас ні*ера, п*здоболля це все", – жаліється росіянин батькові.
Загарбник каже, що ЗСУ постійно обстрілюють їхні позиції на Херсонщині. Вони атакують кожні 5 – 10 хвилин. За словами окупанта, українські військові стріляють з високоточних артилерійських систем HIMARS.
Батько своєю чергою радить синові бути обережним, бо атаки з "Хаймарсів" дуже небезпечні.
Розмова окупанта з батьком: дивіться відео
Втрати росії станом на ранок 10 серпня
- 42 800 російських окупантів;
- танків – 1832 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;
- артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 261 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 133 (+0) одиниць;
- літаків – 232 (+9) одиниць;
- гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
- крилаті ракети – 185 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 89 (+2).
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