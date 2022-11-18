На Херсонщині окупанти катували навіть підлітків, – Лубінець розповів нові приголомшливі факти

Російські загарбники тероризували мирне населення Херсона. Зокрема, стало відомо про нові випадки катувань.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про чергові звірства росіян на Херсонщині. Він зазначив, що окупанти тримали в підвалах підлітків.

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Жителі Херсонщини піддавалися жорстокішим методам катування

За його словами, жителі Херсонщини піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

На території Херсонської області вперше були встановлені факти, що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках. Слідчі вперше фіксують подібне.

У кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження. Такий цілодобовий відеонагляд записувався зі звуком. Про це розповідають самі місцеві, які піддавалися тортурам, і пояснюють, що вони це чітко розуміли.

Як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били.

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Була окрема камера для підлітків

Також Лубінець заявив, що на Херсонщині була окрема камера, де тримали підлітків. Наразі встановлюють вік дітей.

Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. Також він наголошує на тому, що в інших областях не виявляли камер для дітей чи підлітків.

Лубінець наголосив, що це найгірші і найцинічніші прояви порушення Женевських конвенцій.

Для мене це виглядає так, що коли представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження з місцевим населенням. Це не просто залякування, як було раніше, це більш показово, жорстоко, щоб всі про це знали,

– сказав Лубінець.

За його словами, метою росіян було зламати херсонців для того, аби вони боялися, мовчали, не виходили на мітинги, де озвучували свою приналежність до України.

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