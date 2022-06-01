На Херсонщині окупанти почали відпускати старших офіцерів в неофіційні відпустки

Збройні Сили України чинять такий опір окупантам, що ті не витримують навантаження від бойових дій. Тому старшим російським офіцерам почали давати неофіційні відпустки.

Як повідомили 24 каналу джерела в українських спецслужбах, такі випадки зафіксували на Херсонщині. Російські війська не витримують довго воювати в таких умовах без ротації. Тому старшим офіцерам почали давати невеликі неофіційні відпустки.

Важливо У Міноборони пояснили, чому запеклі бої на фронті тривають довго

Рядові – продовжують "гнити" в окопах

Старші офіцери окупантів, які залучені у бойових діях на Херсонщині, мають змогу піти у неофіційну відпустку на 7 – 10 діб. Але обов’язкова умова такого відгулу – повернутися на територію Україні після відпочинку.

Цікаво, що такий "привілей" неофіційно надали лише старшим офіцерам. Рядові солдати продовжують сидіти в окопах і незрозуміло за що воювати. Нескладно уявити, який зараз моральний стан у багатьох підрозділів російських військ.

ЗСУ пішли в контрнаступ на одній з ділянок на Херсонщині

Українські військові майстерно перейшли в контрнаступ на Херсонщині. Упродовж кількох днів підрозділи Збройних Сил України відкинули окупантів на одній з ділянок на невигідні позиції. А нещодавно стало відомо, що захисники штурмували Давидів Брід.

Як розповів радник глави МВС Віктор Андрусів, цей населений пункт, розташований на березі Інгульця, має стратегічно важливе значення. Тамтешні позиції можуть стати плацдармом для звільнення Нової Каховки.

Це може бути розсікаючим ударом по російському угрупованню і загрожувати відрізанню Херсона від тилів російської армії, – зазначив Андрусів.

Давидів Брід розташований на дорозі Т2207, що веде до Нової Каховки. Ситуацію може ускладнити те, що окупанти підірвали місцевий міст над Інгульцем. Вони явно побоюються українського контрнаступу.

Варто додати, що підрив моста лише тимчасово сповільнить просування українських військ. Цілком можливо, що в регіоні є інші варіанти, як перетнути річку. Або ж можна розмістити важкий механізований міст. Цікаво, що середній час встановлення 10,5-метрового блоку становить близько 11 хвилин.

До теми – окупанти підірвали міст на Херсонщині, бо бояться наступу ЗСУ: дивіться відео