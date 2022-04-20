На Херсонщині окупанти проводили розвідку боєм у бік Дніпропетровщини
Джерело:Оперативне командування "Південь"
На Херсонщині російські окупанти намагалися провести розвідку боєм. Проте українські захисники завдали загарбникам нищівних втрат.
Українські військові вже 55 днів героїчно борються з окупантами. Однак на лінії вогню досі є стабільно напружена ситуація.
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Окупанти проводили розвідку боєм
В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на півночі Херсонщини російські окупанти проводили розвідку боєм в бік Дніпропетровщини. Вони діяли під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах.
Однак (ворог – 24 канал) був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, зазнав втрат і відступив на попередній рубіж,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, при спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, українські підрозділи ППО відкрили вогонь. Це змусило загарбників неприцільно відстрілятися і втекти.
Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":
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