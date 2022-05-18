На Херсонщині окупанти розстріляли з "Градів" колону цивільних авто: є загиблі, – депутат

Російські військові з "Градів" розстріляли колону цивільних автомобілів. Сталося це 17 травня поблизу села Давидів Брід, що на Херсонщині.

За даними депутата обласної ради Ігоря Йосипенка, внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Крім того, є багато поранених.

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Йосипенко сказав, що у колоні було щонайменше 100 автівок, люди намагалися виїхали з тимчасово окупованої Херсонщини до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Частина машин далі самостійно їхати не може, техніку понівечено. Є чимало поранених та щонайменше троє цивільних загинуло. Не звертаючи уваги на попередження ЗСУ про заборону перетину лінії вогню в ці дні, люди, простоявши в черзі близько трьох діб біля Давидів Броду, все-таки вирішили їхати. Наслідки жахливі,

– написав депутат.

Яка ситуація на Півдні України

17 травня війська Росії обстріляли з "Градів" села Трудолюбівка та Осокорівка на Херсонщині, поблизу Дніпропетровщини, а також село у Широківській громаді Криворіжжя.

Російські окупанти не можуть просунутися вперед на Херсонщині та Миколаївщині. Тому вони намагаються закріпитися та переходять до оборони. Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам.

Окупанти окопуються на Миколаївщині та Херсонщині

В ОК "Південь" розповіли, що на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжуються бойові дії. Російські загарбники, як і раніше, не можуть просуватися вперед. Вони наразі облаштовують свої позиції, намагаючись закріпитися, та переходять до оборони.

Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника,

– зазначили захисники.

Росія готується до затяжної війни

Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що війна нині справді переходить у затяжну фазу. На Херсонщині та у Запорізькій області російські окупанти, зокрема, взялись активно здійснювати інженерні та фортифікаційні роботи задля того, аби у разі необхідності перейти до оборони.

Міністр зазначив, що кожен день війни – це жертви серед наших захисників та захисниць, а також величезні страждання цивільного населення, особливо на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Крім того, за словами міністра оборони, війна нищить українську економіку. Щодня збільшується потреба у ресурсах задля відновлення, а затягування війни посилює ризик глобальних продовольчої та міграційної криз.

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