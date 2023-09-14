Окупанти вночі обстріляли будинок на Херсонщині: загинув 6-річний хлопчик, його брат у лікарні

Російський ворог вкотре вдарив по Білозерській громаді, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула 6-річна дитина.

Ще 4 осіб отримали поранення внаслідок нічної атаки по Білозерській громаді. Наразі розпочато розслідування.

Зверніть увагу Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: фельдшерка отримала мінно-вибухову травму

Окупанти вбили дитину на Херсонщині

14 вересня після 00:00 російські терористи з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат, якому 13 років.

Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Наслідки ворожого обстрілу на Херсонщині / фото прокуратури

Згодом Олександр Прокудін підтвердив, що опівночі окупанти вкрили вогнем Новодмитрівку. Влучили в житловий сектор. Поранення дістали три людини. З них – двоє братів 7 і 14 років. На жаль, від отриманих травм молодший хлопчик загинув на місці.

Старшого хлопця госпіталізовано до лікарні. У нього численні поранення. Стан – важкий. Медики борються за його життя. Також травмовані троє сусідів, які прибігли на допомогу дітям. Їх ушпиталили. Під обстріл ворога потрапила й карета швидкої. Пошкоджено автівку, медики не постраждали,

– розповів він.

Яка ситуація на Херсонщині