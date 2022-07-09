На Херсонщині окупанти влаштували масове поховання своїх: закопували навіть живих

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Аби приховати реальний стан справ у російській армії та не виплачувати компенсації рідним військових, окупанти ховають своїх бійців в українській землі.

Вражає, але деяких "визволителів" ховали просто живцем їхні ж товариші. Про це розповіли джерела 24 каналу у розвідці.

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Сталося це на Херсонщині у селі Кізомис. Там окупанти влаштували масове поховання російських солдатів та мобілізованих.

Озброєні загарбники привезли цивільного екскаваторника та змусила його виривати, а потім заривати пакети з тілами. У деяких пакетах були ще живі люди. Однак окупанти сказали, що їм нічим не допоможеш. І зарили,

– повідомили у розвідці.

Чому окупанти спалюють своїх побратимів

Зауважимо, що раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла, що ворог активно спалює тіла своїх військових на Херсонщині.

"Це пов'язано з виплатами та вони приховують втрати. Вони спалюють і людина вже не загибла, а "зникла безвісти". Росіяни продовжать це робити, бо кількість загиблих зростає та це важко приховувати", – сказала віцепрем'єрка.

До речі, інформацію про спалювання тіл на окупованій Херсонщині також підтвердили 24 каналу джерела в розвідці. Наприкінці червня стало відомо, що росіяни таким чином "ліквідовують" своїх вбитих у підготовлених котлованах із шинами. А цинкові домовини деколи просто викидають у лісосмугах.

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Від 24 лютого ЗСУ знищили вже 37 200 військових ворога. Також вони спалили чимало техніки противника. Лише за цю добу знешкодили 300 росіян. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.