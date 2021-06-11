Знайшла підробіток: на Херсонщині поліцейську вигнали з роботи

У Херсонській області жінка-правоохоронець втратила роботу через те, що знайшла собі підробіток. Як відомо, поліцейська після служби працювала приватним фотографом.

Цю інформацію підтвердили у Херсонській обласній прокуратурі. Крім звільнення, на жінку ще й наклали штраф.

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Як пояснили у прокуратурі, поліцейська, окрім служби, займалася оплачуваною роботою, чим порушила заборону щодо сумісництва з іншими видами діяльності. У суді її дії розцінили як адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Також її оштрафували на 300 неоподаткованих мінімумів, тобто на 5 тисяч 100 гривень і відібрали зароблені фотографуванням гроші. Постанова суду набрала законної сили, жінка вже сплатила штраф у повному обсязі.

Згодом за поданням прокуратури керівництво ще й звільнило жінку з лав поліції.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі не вважають звільнення жінки-правоохоронці досягненням та залишили гнівні коментарі на сторінці Херсонської обласної прокуратури у фейсбуці. Люди пишуть: