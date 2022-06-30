На Херсонщині росіяни готуються до "референдуму" та посилюють тиск на місцеву владу

Російські загарбники продовжують підготовку до проведення фейкового референдуму та подальшої анексії окупованої частини Херсонської області. Роблять вони це попри достатньо напружену ситуацію на фронті та попри відсутність чіткого плану на захоплені землі у Путіна.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Кремлі досі не визначилися з тим, що їм робити з Херсонщиною. Загарбники розглядають варіанти як безпосередньо анексії частини регіону, так і "приєднання" його до так званої "ДНР" разом із Запоріжжям із подальшим "вступом" до Росії.

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Про варіант залишити окуповані регіони у Москві зовсім не замислюються, оскільки вважають, що російським військам вдасться втримати контроль над українськими територіями. Втім, реальність для сучасного Гітлера може виявитися зосвім болючою.

До держархіву прийшли за списками виборців

У рамках підготовки до фейкового "референдуму", російські окупанти почали складати списки виборців. За основу вони вирішили взяти дані з виборів президента за 2019 рік.

Для вилучення відповідної документації у 20-х числах червня до будівлі держархіву прибувзагін озброєних загарбників. Ординці пограбували приміщення та вивезли з нього всі важливі для них матеріали.

Особливий акцент російські окупанти робили саме на списках виборців.

Скоріш за все, якщо у Кремлі таки вирішать проводити "референдум", списки навіть не коригуватимуть, то ж, "голосуватимуть" навіть ті, хто виїхав з регіону, померлі та люди, які насправді ніколи ні на які "вибори" не підуть.

Цілком ймовірно, що Москва спробує показувати світу якісь сфальсифіковані документи, де будуть вказані реальні дані жителів Херсону. Однак зрозуміло, що цивілізовані країни не визнають жодних спроб окупантів хоча б в якийсь спосіб відокремити Південь від України.

Втім, у Путіна досі не можуть визначатися, які саме питання їм виносити на "референдум", тому дати його ймовірного проведення постійно зміщуються.

Росіяни не знають, як керувати містами

Паралельно з підготовкою до псевдоголосування та вибору способу анексії Херсонщини та Запоріжжя окупанти зіштовхнулися зі ще однією проблемою: у них немає власної команди для створення повноцінних "адміністрацій". Росіяни можуть знайти маргіналів, які надуватимуть щоки разом із місцевими колаборантами, але з підтримкою життєдіяльності міст ніхто з цих людей не впорається. Навіть той самий Володимир Сальдо, який довгий час очолював Херсон, є повним профаном у комунальних питаннях, а про всіляких колишніх дворників та охоронців, які зараз обіймають серйозні "посади" й нема чого казати.

Наразі ж все керівництво комунальними службами, бухгалтерією та взагалі вирішенням соціальних проблем здійснює українська влада, яка не перейшла на бік окупантів, але й не покинула громадян. Через те, що допускати двовладдя у Кремлі не збираються, ординці зосередилися на пошуку фахівців та збільшили тиск на посадовців.

Із цим може бути пов'язане викрадення справжнього мера Херсона Ігоря Колихаєва. Через нестачу кваліфікованих кадрів та неготовність посадовців до співпраці, окупанти й створюють для них атмосферу терору. Бо на всі пропозиції та вмовляння про співпрацю росіяни були послані вслід за російським кораблем.