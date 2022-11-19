На Херсонщині росіяни обстріляли людей, які стояли у черзі по хліб

На Херсонщині російські загарбники розстріляли чергу, в якій стояли мирні мешканці. Десятки людей чекали, щоб отримати хліб.

Відповідну інформацію повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його даними, декілька людей отримали поранення.

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Росіяни знову обстріляли мирних

Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба,

– заявив Тимошенко.

За його даними, трагедія трапилась в селищі міського типу Білозерка, Білозерського району Херсонської області. Заступник Андрія Єрмака розповів, що від час підступного обстрілу російські окупанти поранили 5 людей.

Згодом очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що такі дії російських терористів – це жалюгідна тактика нікчемних "совків".

Кожна така деталь у пазлі злочинів Росії буде доказом для трибуналу, майбутніх покарань та компенсацій українцям,

– переконаний Єрмак.

За його словами, декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло.

Станом на 18 годину 19 листопада додаткової інформації про поранених людей не повідомляли.

Ще однак трагедія трапилась в області напередодні

Кирило Тимошенко розповів, що у Херсонській області напередодні 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав – Зміївка автомобіль наїхав на міну.

1 особа загинула, 1 – травмована,

– заявив заступник глави ОП.

Про трагедію також розповів очільник Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов. За його даними, авто наїхало на міну біля Берислава.

Точну кількість поранених та загиблих Літвінов не назвав, однак:

пояснив, що російські загарбники залишили після себе багато мін та розтяжок;

попросив людей бути обережними та утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірили спеціалісти;

закликав зачекати офіційних повідомлень про можливість проїзду.

Злочини росіян на Херсонщині

За час окупації та перед нею росіяни здійснили багато злочинів на Херсонщині. Зокрема, тільки зайшовши в місто, російські окупанти розстріляли з великокаліберного кулемета 17 бійців тероборони. Попередньо відомо, що хлопці з територіальної оборони лише з автоматами та "коктейлями Молотова" в руках намагались зупинити російських солдатів на танках.

Після деокупації регіону голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в області виявили вже 3 катівні. Там проводили розмінування. Після цього правоохоронці планували розпочати слідчі дії.

Окрім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вражений масштабами катувань, які росіяни застосовували до мирних людей в Херсонській області. Він спілкувався з хлопцем, якого вороги 45 днів катували. Відомо, що людей били електрикою, металевими трубами, ламали їм кістки. Все це російські загарбники робили на камеру.

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