На Херсонщині росіяни посилюють системи ППО

Російські загарбники на Херсонщині нарощують систему протиповітряної оборони. Окрім того, окупанти обстріляли мирні населені пункти на Південнобузькому напрямку.

Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 19 червня. Українські захисники та захисниці вже 116 діб героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників.

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Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області,

– мовиться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли такі мирні населені пункти:

Лимани;

Лупареве;

Нова Зоря;

Таврійське;

Новогригорівка;

Білоусове;

Князівка;

Тополине;

Велика Костромка;

Осокорівка.

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники вдосконалюють інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Загарбники спробували повністю захопити Сєвєродонецьк

Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж дня 19 червня загарбники вкотре спробували повністю захопити Сєвєродонецьк. Водночас українські герої продовжують утримувати оборону. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18:00 у місті тривали запеклі бої.

"Противник веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має", – мовиться у повідомленні Генштабу.

Також герої ЗСУ успішно відбили ворожий штурм східній околиці населеного пункту Берестове.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Станом на 19 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 33 600 ліквідованих загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 468 (+3),

бойових броньованих машин – 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

РСЗВ – 235 (+2),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилатих ракет – 130 (+1),

кораблів / катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки – 55 (+0).

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