На Херсонщині росіяни розстріляли авто, воно дотла згоріло: загинула жінка

У селі Дар'ївка Херсонської області російські терористи обстріляли автівку, вона вщент згоріла. У результаті загинула водійка.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

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На Херсонщині росіяни розстріляли авто з жінкою всередині

За інформацією слідства, російські загарбники обстріляли у селі Дар'ївка автівку. У результаті вона вщент згоріла. На момент цинічної атаки ворога в машині була водійка – вона загинула.



Росіяни обстріляли автівку з жінкою всередині / Фото Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії росіян становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Зокрема, йдеться про статті 51, 52 додаткового протоколу до Женевської конвенції, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об'єкти.

Наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених росіянами.

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