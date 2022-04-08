На Херсонщині росіяни застрелили чоловіка: він не дозволив незаконний обшук свого будинку

У селищі Новоолексіївка, що в Херсонській області, росіяни застрелили місцевого жителя. Чоловік не дозволяв провести незаконний обшук в його квартирі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що російські загарбники продовжують вбивати та незаконно затримувати жителів Херсонщини.

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Окупанти вбили на Херсонщині чоловіка

За інформацією слідства, 6 квітня військові збройних сил Росії проводили незаконні обшуки на подвір'ях та у квартирах жителів селища Новоолексіївка Генічеського району.

Мешканець однієї із квартир не захотів пускати окупантів у свою квартиру. Росіяни застрелили його. Крім того, ще трьох людей затримали.

Правоохоронці відкрили справу

Через цинічні дії агресора правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Йде досудове розслідування.

Нагадаємо, після звільнення частини Херсонщини від ворога викрилися нові випадки звірства росіян. В одному з населених пунктів зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю.

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