На Херсонщині тривають бойові дії: довкола Нової Каховки окупанти посилили пропускний режим
4 квітня 2022 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонщини тривають бойові дії. Довкола Нової Каховки російські військові посилили пропускний режим на блокпостах.
Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. Окупанти затримують мирних жителів та примушують їх до інженерного обладнання позицій.
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Також почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.
Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території,
– повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що росіяни викрали чотирьох активістів у Новій Каховці. Це сталося під час протесту у місті. Де перебувають ці люди – наразі невідомо.
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