На Херсонщині тривають інтенсивні бої в Нововоронцовці, територію якої зайняли ЗСУ

Українські військові намагаються витіснити росіян з окупованих територій Херсонської області. ЗСУ ведуть інтенсивні бої з ворогом у декількох населених пунктах.

Бої тривають у селах поблизу Миколаївської області

В Офісі Президента заявили про інтенсивні бої у Нововоронцовці, повідомляє 24 канал. Українські військові раніше зайняли територію у цьому селищі.

До слова Попри тимчасову окупацію, в Херсоні працюють українські банки та ходить гривня

Повідомляється, що там тривають обстріли з обох сторін.

Крім того, бої тривають у селах поблизу Миколаївської області. Йдеться про Станіслав та Олександрівку, що розташовані поблизу Дніпровського лиману.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Зауважимо, що 25 березня з'явилася інформація, що Росія більше не контролює Херсон, який першим окупувала. Там начебто ведуться запеклі бої.

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