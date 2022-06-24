На Херсонщині відбулась ротація окупантів: "асвабадітєлі" зухвало оселяються у будинках місцевих

Триває 121 доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини відбулась ротація особового складу російських загарбників.

Нові "асвабадітєлі" при цьому нахабно заселяються у домівки місцевих мешканців. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" станом на 13:00 24 червня.

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Актуальна ситуація у Херсонській області

За інформацією ОК "Південь", на Херсонщині російські окупанти застосовують всю наявну у них зброю, унаслідок чого у тимчасово зайнятих ними населених пунктах знищено сотні будинків та об'єктів інфраструктури.

При цьому, у деяких населених пунктах, російське командування здійснило ротацію особового складу окупантів. Новоприбулі загарбники зухвало вдираються до будинків місцевих мешканців, яким вдалось евакуюватись, та оселяються там.

У багатьох тимчасово окупованих громадах Херсонської області ситуація залишається критичною. Унаслідок бойових дій, села регіону напівпорожні, а всі школи, дитячі садки, лікарні тощо – знищені або заміновані росіянами. Разом з тим більшість місцевих підприємств та установ окупанти захопили, безліч з них пошкоджені або також знищені.

Проте, наміри окупаційної "влади" провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого "єдиного дня голосування", коли у Росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху й підтримки місцевого населення. Окупанти не можуть навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців співпрацювати з ними,

– наголосили в оперативному командуванні регіону.

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Що відбувається на решті територій Півдня

Зазначається, що противник й далі веде бойові дії, переважно застосовуючи тактику контрбатарейної боротьби та ракетних ударів по населених пунктах у глибокому тилу Сил оборони на Півдні.

Зведення ОК "Південь" від 24 червня: дивіться відео

На Миколаївщині ввечері 23 червня окупанти обстріляли село Новомиколаївка, що у Первомайській громаді – одна людина загинула, а четверо отримали поранення. Вранці 24 червня росіяни вдарили по Миколаєву та передмістю важкою ствольною артилерією та, ймовірно, ракетним комплексом "Точка-У" з напрямку Херсонщини.

Унаслідок цього обстрілу було пошкоджено територію й кілька авто місцевого цивільного автомобільного підприємства. Разом з тим, намагаючись поцілити в одну з телевеж, росіяни вже традиційно вдарили по вуличній вбиральні.

До слова, тим часом у Чорному морі корабельне угруповання флоту ворога продовжує без змін свого складу блокувати судноплавство та утримувати загрозу ракетних ударів на високому рівні.

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