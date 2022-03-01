На Херсонщині внаслідок обстрілу загинули 2 мирних жителів, ще 3 поранені

Окупанти не дотримуються жодних Міжнародних заборон та людських якостей. Вони цинічно розстрілюють мирне населення. Так, на Херсонщині внаслідок обстрілу загинули 2 мирних жителі, ще 3 поранені.

Таке окупанти вчинили у селі Чорноморське Бехтерської громади.

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За даними ОВА, окупанти почали обстріл ввечері 1 березня.

Щойно у селі Чорноморське Бехтерської ТГ внаслідок обстрілу двоє місцевих жителів застрелено та троє тяжко ранені,

– йдеться у повідомлені.

Додамо, що у Херсоні внаслідок обстрілів з боку російської армії 1 березня сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на другому та третьому поверхах. У одному з будинків виникла пожежа, в якій постраждали четверо людей.

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