На Херсонщині ЗСУ відбили контратаку ворога і вдарили по скупченню окупантів з гелікоптерів

Вночі 5 липня українські захисники відбили контратаку посиленого взводу противника на Херсонщині. Зокрема, біля Лозового.

Відчайдушна спроба окупантів успіху не мала. Вони втратили БТР-82. Двоє росіян загинули, ще 5 – зазнали поранення.

Важливо Окупанти атакували портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська: сили ППО збили 3 ракети Х-59

Гелікоптери розбили скупчення окупантів

Українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню противника північно-західніше Правдиного. Крім того, відпрацювали ракетно-артилерійські підрозділи. Вони знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.

Обстріли окупантів

Ворог продовжує обстрілювати територіальні громади вздовж лінії зіткнення.

Вночі вони вдарили "Калібром" по Покрову Нікопольського району. Ракета прилетіла по житловому будинку. На щастя, жертв немає.

Вкотре окупанти обстрілювали Миколаївщину. Були влучання у об'єкти військової та цивільної інфраструктури, виниклі пожежі. В селі Лимани снаряд впав біля школи.

В Баштанці пошкоджено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі за межами населеного пункту. Постраждалих нема.

Опівдні росіяни атакували ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем.

Важливо – росіяни посилили корабельне угруповання у Чорному морі: відео