На Херсонщині ЗСУ відбили контратаку ворога і вдарили по скупченню окупантів з гелікоптерів
5 липня 2022 , 17:43Читать новость на русском
Джерело:ОК "Південь"
Вночі 5 липня українські захисники відбили контратаку посиленого взводу противника на Херсонщині. Зокрема, біля Лозового.
Відчайдушна спроба окупантів успіху не мала. Вони втратили БТР-82. Двоє росіян загинули, ще 5 – зазнали поранення.
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Гелікоптери розбили скупчення окупантів
Українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню противника північно-західніше Правдиного. Крім того, відпрацювали ракетно-артилерійські підрозділи. Вони знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.
Обстріли окупантів
Ворог продовжує обстрілювати територіальні громади вздовж лінії зіткнення.
- Вночі вони вдарили "Калібром" по Покрову Нікопольського району. Ракета прилетіла по житловому будинку. На щастя, жертв немає.
- Вкотре окупанти обстрілювали Миколаївщину. Були влучання у об'єкти військової та цивільної інфраструктури, виниклі пожежі. В селі Лимани снаряд впав біля школи.
- В Баштанці пошкоджено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі за межами населеного пункту. Постраждалих нема.
- Опівдні росіяни атакували ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем.
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