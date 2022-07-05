На Херсонщині ЗСУ відбили контратаку ворога і вдарили по скупченню окупантів з гелікоптерів

5 липня 2022 , 17:43
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Джерело:

ОК "Південь"

Вночі 5 липня українські захисники відбили контратаку посиленого взводу противника на Херсонщині. Зокрема, біля Лозового.

Відчайдушна спроба окупантів успіху не мала. Вони втратили БТР-82. Двоє росіян загинули, ще 5 – зазнали поранення.

Важливо Окупанти атакували портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська: сили ППО збили 3 ракети Х-59

Гелікоптери розбили скупчення окупантів

Українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню противника північно-західніше Правдиного. Крім того, відпрацювали ракетно-артилерійські підрозділи. Вони знищили склад паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині.

Обстріли окупантів

Ворог продовжує обстрілювати територіальні громади вздовж лінії зіткнення. 

  • Вночі вони вдарили "Калібром" по Покрову Нікопольського району. Ракета прилетіла по житловому будинку. На щастя, жертв немає.
  • Вкотре окупанти обстрілювали Миколаївщину. Були влучання у об'єкти військової та цивільної інфраструктури, виниклі пожежі. В селі Лимани снаряд впав біля школи.
  • В Баштанці пошкоджено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі за межами населеного пункту. Постраждалих нема.
  • Опівдні росіяни атакували ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем.

Важливо – росіяни посилили корабельне угруповання у Чорному морі: відео

 

Автор: Ольга Музика