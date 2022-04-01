На Херсонщині ЗСУ визволили 11 населених пунктів
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Збройні Сили України визволили 11 населених пунктів на території України. Всі вони на Херсонщині.
Відповідну інформацію в оперативному командуванні "Південь" повідомили ввечері 31 березня. Тобто це трапилось на 36 день війни, яку Росія почала проти України.
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Українські війська звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині
Визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема бійці 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь", визволили від окупантів населені пункти на Херсонщині:
- Нововоронцовку;
- Малу Шестерню;
- Новогригорівку;
- Тополине;
- Князівку;
- Краснівку;
- Свободне;
- Кам'янку;
- Пригір'я;
- Кочубєївку;
- Орлове.
ЗСУ звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині / Фото оперативного командування "Південь"
Окрім того, визволяючи населені пункти, українські бійці оновили "трофейну" техніку:
- танки Т-64 з повним боєкомплектом;
- бойова машина піхоти-2;
- бойова машина десанту БМД-2;
- ЗУ-2М на базі МТЛБу.
ЗСУ відбила техніку окупантів / Фото оперативного командування "Південь"
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