На Херсонщині ЗСУ визволили 11 населених пунктів

1 квітня 2022 , 00:37
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Збройні Сили України визволили 11 населених пунктів на території України. Всі вони на Херсонщині.

Відповідну інформацію в оперативному командуванні "Південь" повідомили ввечері 31 березня. Тобто це трапилось на 36 день війни, яку Росія почала проти України. 

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Українські війська звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині 

Визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України,
– мовиться у повідомленні. 

Зокрема бійці 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь", визволили від окупантів населені пункти на Херсонщині:

  • Нововоронцовку;
  • Малу Шестерню;
  • Новогригорівку;
  • Тополине;
  • Князівку;
  • Краснівку;
  • Свободне;
  • Кам'янку;
  • Пригір'я;
  • Кочубєївку;
  • Орлове.


ЗСУ звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині / Фото оперативного командування "Південь"

Окрім того, визволяючи населені пункти, українські бійці оновили "трофейну" техніку:

  • танки Т-64 з повним боєкомплектом;
  • бойова машина піхоти-2;
  • бойова машина десанту БМД-2;
  • ЗУ-2М на базі МТЛБу.


ЗСУ відбила техніку окупантів / Фото оперативного командування "Південь"

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Автор: Діана Квасневська