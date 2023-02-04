На Херсонщині ЗСУ знищили арктичний "Тор" росіян: як він там опинився

У районі Олешок на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт арктичний "Тор" росіян. Той факт, що окупанти почали перекидати в Україну такий специфічний вид озброєння свідчить про серйозні проблеми з озброєнням.

Загалом арктичний "Тор" – це той самий звичайний зенітно-ракетний комплекс на новому шасі, який пристосований до використання в екстремально "мінусових" температурах. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Як арктичний "Тор" росіян опинився на Херсонщині

"У будь-якому випадку це специфічна техніка, а не стройова. Це окремий вид, який коштує навіть дорожче за звичайний "Тор", – розповів військовий експерт.

Ба більше, упродовж останнього часу було вже два підтверджених випадки, коли ці "Тори" були знищені високоточними артилерійськими боєприпасами Excalibur.

Причина ж перебування такої специфічної техніки ворога на Херсонщині є доволі простою. Росія десятиріччями вкладала значні кошти у розробку арктичного озброєння для забезпечення відповідних підрозділів.

Водночас брак іншої техніки змусив окупантів перекидати такі ексклюзивні види зброї в Україну для того, щоб наші бійці змогли перетворити на брухт навіть таку рідкісну техніку загарбників.

Катков сказав, чому росіяни перекинули арктичний "Тор" на Херсонщині: дивіться відео

Це вже не перший подібний випадок

Наші артилеристи на Херсонщині знищили вже два арктичних ЗРК "Тор" російських окупантів. Перший випадок підбиття техніки, яка призначена для використання насамперед в арктичних умовах, зафіксували 1 лютого поблизу села Челбурда Херсонської області.

Відомо, що техніку уразили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

А вже 3 лютого українські військові поповнили список ексклюзивної військової техніки загарбників ще одним "Тор-М2ДТ".

Загальні втрати Росії у війні

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 130 590 окупантів, з них – 720 загарбників упродовж минулої доби. Крім того, ЗСУ ліквідовують військову техніку ворога: