Херсонщиною пронісся торнадо: фото наслідків негоди

У Херсонській області 24 травня пронісся торнадо. Найбільше шкоди негода наробила у селі Ушкалка Верхньорогачицької громади.
Ураганний вітер потрощив паркани, дахи приватних будинків та повалив дерева. На щастя, постраждалих серед місцевих жителів нема.
Читайте також У Києві зафіксували початок метеорологічного літа
Допомагали розчищати вулиці поліцейські
Допомогти розібратись з наслідками негоди в Ушкалівку приїхали співробітники поліції. Правоохоронці обійшли помешкання селян та поспілкувались з людьми. Працівники сектору превентивної діяльності допомогли прибрати уламки, гілля дерев та розчистити вулиці. Вони досі продовжують роботи.
Синоптики попередили про грози наприкінці травня
Зазначимо, що синоптики попередили: наприкінці травня на українців чекають потужні грози. 26 – 29 травня негода лютуватиме у всіх регіонах. Найбільше від примх погоди постраждають західні області, на Схід дещо більше навідається сонце.Зверніть увагу! 26 травня в Україні обіцяють переважно суху погоду. Опади можливі лише на Прикарпатті, Буковині, Житомирщині, Київщині, а також Вінницькій та Чернігівській областях. Найтепліше буде на Півдні та Сході.