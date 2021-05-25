Херсонщиною пронісся торнадо: фото наслідків негоди

У Херсонській області 24 травня пронісся торнадо. Найбільше шкоди негода наробила у селі Ушкалка Верхньорогачицької громади.

Ураганний вітер потрощив паркани, дахи приватних будинків та повалив дерева. На щастя, постраждалих серед місцевих жителів нема.

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Допомагали розчищати вулиці поліцейські

Допомогти розібратись з наслідками негоди в Ушкалівку приїхали співробітники поліції. Правоохоронці обійшли помешкання селян та поспілкувались з людьми. Працівники сектору превентивної діяльності допомогли прибрати уламки, гілля дерев та розчистити вулиці. Вони досі продовжують роботи.

Торнадо позривав дахи / Фото Нацполіції

Наслідки негоди в Ушкалівці / Фото Нацполіції

Територію допомогли розчистити поліцейські / Фото Нацполіції

Синоптики попередили про грози наприкінці травня

Зазначимо, що синоптики попередили: наприкінці травня на українців чекають потужні грози. 26 – 29 травня негода лютуватиме у всіх регіонах. Найбільше від примх погоди постраждають західні області, на Схід дещо більше навідається сонце.