Щоразу ночують в інших будинках: на Херсонщині окупанти панічно бояться ударів ЗСУ
Окупанти в одному із міст на території тимчасово окупованої Херсонщини постійно змінюють місце ночівлі. В одному будинку загарбники проводять не більше однієї ночі.
Про це 24 Каналу заявив редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що про це розповіли місцеві.
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"5 – 7 людей захоплюють будинки. Але в одному будинку довго не ночують. Кожну ніч намагаються ночувати в іншому будинку. Очевидно, що бояться наших ударів", – наголосив Нікітенко.
Якщо усі росіяни виїхали з певного місця, це означає, що наступного дня заїдуть інші. Ворог постійно переміщується. Особливо тоді, коли ЗСУ б'ють по місцях скупчення окупантів.
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Росіяни бояться
Ворог відчуває тиск. Зокрема, в окупованих Олешках. До росіян на окупованій території долітають українські FPV-дрони. Безпілотники вражають окупантів доволі далеко від Херсону.
У росіян там багато проблем, зокрема, з моральним станом. Коли може у відносному "тилу" прилетіти, ти будеш не дуже задоволений життям,
– наголосив редактор херсонського вебсайту "Мост".
Наприклад, у Скадовську загарбники панікували. По окупованому місту пішли чутки, що нібито звідти евакуювався так званий російський "паспортний стіл".
"І всі почали казати: "О, почалося". Трошки була паніка, але її дуже швидко погасили", – сказав Сергій Нікітенко.
Ситуація в Херсонській області: головне
- ЗСУ проводять успішну контрбатарейну боротьбу на Херсонщині. До слова, правий берег Херсонської області значно вищий за лівий. Це допомагає краще вражати росіян. Загарбники ховаються за місцевим населенням на лівому березі. Через це українській армії складно відпрацьовувати точково.
- Один із російських так званих "воєнкорів" заявив, що на лівобережжя Херсонської області нібито прибули бійці ПВК "Вагнера". Пропагандист нафантазував, що найманці вже буцімто "розподіляються по секторах".
- В ОК "Південь" заявили, що ворог хотів би збільшити свої резерви на Херсонщині, але не може цього зробити. Усе через те, що йому важливіше закріплюватися на Запорізькому та Східному напрямках. Тому окупанти можуть лише створити інформаційний вкид. Мовляв, на допомогу нібито "відправили вагнерівців". Однак їх на Херсонщині не зафіксували. Так росіяни просто хочуть підняти морально-психологічний дух свого війська.