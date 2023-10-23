Херсонська ОВА повідомила про примусову евакуацію з низки населених пунктів: список

Влада вирішила евакуювати місцевих із низки населених пунктів. Це рішення пов'язане з безпекою.

Евакуація відбуватиметься у примусовий спосіб. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, у своїх соцмережах.

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Про які населені пункти ідеться

Ось список населених пунктів, із яких будуть вивозити жителів:

Дудчани;

Качкарівка;

Милове;

Новокаїри;

Золота Балка;

Михайлівка;

Осокорівка;

місто Берислав;

Зміївка;

Новоберислав;

Тягинка;

Бургунка;

Львове;

Миколаївка;

Одрадокам'янка;

Ольгівка;

Червоний Маяк;

Веселе;

Козацьке;

Антонівка;

Комишани;

Садове;

Приозерне.

Зауважимо, що, наприклад, Берислав регулярно потрапляє в новини через обстріли – по цьому місту росіяни невпинно стріляють. Голова ОВА говорить, що у 34 перелічених населених пунктах безпекова ситуація найбільш складна, але виїздити хочуть не всі.

У цих населених пунктах відбуватиметься обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб. Адже окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку,

– пояснив Прокудін.

Чиновник звернувся до батьків. Він пообіцяв, що дорога буде безплатною, а за потреби переселенцям нададуть житло. Прокудін наголосив, що домівки легко відбудувати, а от здоров'я – безцінне. Стреси від недоспаних ночей і постійних обстрілів негативно позначаться на психіці дітей і заважатимуть їм навчатися в майбутньому. На жаль, у сучасних реаліях рішенням є тільки переїзд, в інших населених пунктах України буде трохи безпечніше.

Оголошено евакуацію дітей із Донеччини

У Мінреінтеграції розповіли про перебіг евакуації дітей із восьми населених пунктів Донецької області. 23 жовтня Координаційний штаб з питань обов'язкової евакуації одноголосно підтримав рішення Донецької ОВА про оголошення обов'язкової евакуації дітей.

Це стосується Бахмутського та Покровського районів, звідти вивезуть приблизно 250 дітей. Зробити це планують до початку холодів, дітей повезуть у супроводі одного з батьків або ж законного представника. 41 дитину вже евакуювали.

Спершу люди потраплять у гуманітарний хаб, де можна перепочити, поїсти й отримати підтримку, а відтак поїдуть на Житомирщину. Прихисток нададуть безкоштовно, також забезпечать соціальні виплати, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Мінреінтеграції повідомляє: "з питань евакуації із Донецької області звертайтеся до представників місцевої влади. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33".