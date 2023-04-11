Гарні новини: цього року українці зможуть поласувати херсонськими кавунами

Цього року українці зможуть поласувати знаменитими херсонськими кавунами. Так, у регіоні місцеві жителі вже планують засіватись.

Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, раніше було 50 гектарів, які можна було засіяти на Херсонщині.

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Українці зможуть поласувати херсонськими кавунами

Як розповів Толоконніков, сапери розмінували ще 20 гектарів, тому цього року люди планують засіватись. Близько 40 агропідприємств займатимуться посівною.

З гарних новин – небагато, але будуть херсонські кавуни. На 2 тисячах гектарів буде посіяний баштан, це дуже символічно для нас,

– зазначив речник Херсонської ОВА.

Звільнення Херсона

Українські захисники 11 листопада 2022 року звільнили Херсон від окупантів. Мешканці міста вийшли на центральну площу, аби зустрічати героїв з нашими прапорами.

З цієї нагоди українці влаштовували флешмоб – додавали кавун до своїх емблем та фото у соцмережах.

У ГУР Міноборони згодом офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України.

Згодом у Херсоні проводили зачистку від залишків окупаційних військ. Тоді місцевих жителів просили залишатись вдома.

Херсонщина має регіональні особливості – кліматичні та ґрунтові умови є найбільш оптимальними для вирощування кавунів. Тому в області кавуни дуже великі та смачні.