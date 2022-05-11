Херсонські колаборанти публічно визнали нікчемність своєї псевдовлади

11 травня проголошений російськими загарбниками в ролі фейкового злочинного "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов зробив у Херсоні ряд заяв про так саме злочинні наміри "входження області до складу Росії".

Обіцянки-цяцянки

У цих злочинних заявах примітно визнання тотальних невдач окупантів у Херсонській області. Зокрема Стремоусов констатує неможливість організації його фейковою "владою" навіть будь-якого псевдореферендуму, що дійсно нереально через очевидні проукраїнські настрої населення та через масову відмову місцевого самоврядування співпрацювати із загарбниками.

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Також Стремоусов обіцяє "пізніше" наладити "банкову" та "пенсійну" систему в регіоні, але водночас констатує не володіння окупантами будь-якими статистичними даними та реєстрами щодо населення Херсонської області.

Примітно, що заходження "російського банку" в Херсон раніше анонсувалося окупантами "з початку травня", але цього так й не відбулося; тепер загарбники обіцяють херсончанам хіба що фейковий "банк" з окупованого ними Донецьку.

Так саме окупанти констатують відсутність у регіону проросійські налаштованих вчителів та журналістів, для чого планують завезти їх з окупованого Криму та утворити в Херсоні фейковий мовник "Таврія". АРК вже проінформувала Міжнародний союз електрозв’язку про злочинне втручання агресора у телерадіомовлення та мобільний зв’язок в регіоні.

Херсон – наші дні

Також Стремоусов обіцяє пасажирське залізничне сполучення між Херсоном та Кримом, але лише після злочинного "заняття Миколаєву та Одеси" тобто – фактично ніколи. Ним анонсується й під'єднання енергосистеми регіону до кримської, оскільки для всіх очевидним є неспроможність агресора налагодити перспективну роботу наявних в Херсонській області електростанцій.

Життя в окупації

Водночас реалії у регіоні є ще більш сумними, ніж заяви Стремоусова, адже наразі тривають масові викрадання та вбивства російськими загарбниками місцевих з активною громадянською позицією, щодо чого АРК вже звернулася до уповноваженого спеціального доповідача ООН, із розміщенням нашого звіту на сайті Об'єднаних Націй.

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Також окупанти, згідно повідомлень української влади та медіа, розгорнули у Генічеській громаді вирощування плантацій конопель для виробництва наркотиків. Крім того, російські загарбники масово підпалюють херсонські ліси біля Олешок, Голої Пристані та на Кінбурнському півострові, очевидно прагнучі боротися з "українськими диверсантами", що вже призвело до екологічної катастрофи.

Примітно що Кремль добре розуміє фейковість заяв Стремоусова, якій ніким, крім російських спецслужб та військових на свою злочинну фейкову "посаду" не обирався та не призначався. Тому навіть кримські колаборанти наразі публічно заявляють про подальшу співпрацю з Херсонщиною саме по так званих "каналах народної дипломатії".

Фактично заяви Стремоусова стають "хорошою міною при поганій грі" від російських загарбників, адже агресор цілком усвідомлює невідворотність деокупації Півдня Збройними Силами України.