У херсонських школах та дитсадочках відновлюють навчання, але в онлайн-форматі

У Херсоні з 14 березня відновлють навчальний процес у школах, дитячих садочках та профтехучилищах. Однак навчання відбуватиметься у дистанційному форматі або наближеному до нього.

У перший тиждень для педагогів психологи проведуть різноманітні тренінги, зокрема про подолання страху у дітей та повернення у звичайне життя, нададуть поради, як боротися зі стресом та панічними атаками.

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Водночас для батьків дітей також підготують пам'ятки "Вправи проти стресу", "Як підтримати дитину під час бомбардування" та інше.

Психологічні служби навчальних закладів працюватимуть як кризові центри психологічної допомоги, куди зможуть звернутись усі учасники освітнього процесу.

Розклад та подача матеріалів

Кожен заклад освіти індивідуально продумав формат онлайн-зустрічей. Скорегував розклад занять, враховуючи умови доступу до шкільної платформи та можливості її використання.

На сайтах закладів освіти будуть розміщені посилання на всеукраїнські онлайн-платформи для учнів.

Що робити учням, які виїхали з Херсона

Щодо школярів, які виїхали за межі міста, за заявою одного з батьків мають право продовжити навчання в закладі за місцем тимчасового перебування або перейти на індивідуальну форму навчання.

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