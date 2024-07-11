У Херсонській області ворог скинув вибухівку на рятувальників: який їхній стан

У Херсонській області вранці 11 липня росіяни скинули вибухівку на рятувальників. Вони прибули на місце події, щоб ліквідувати пожежу, яку також спричинив ворог.

На щастя, ніхто з особового складу внаслідок цього інциденту не постраждав. Адже рятувальники встигли зайти у безпечне місце.

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Що відомо про інцидент з рятувальниками у Херсонській області

У ДСНС розповіли, що спочатку на території Білозерської територіальної громади Херсонської області через ворожий обстріл виникла пожежа, на місце події прибули вогнеборці. Однак під час ліквідації вогню окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Зрештою наслідків інциденту вдалося уникнути, адже рятувальники встигли сховатися від ворожої вибухівки.

Ворог скинув на рятувальників вибухівку, коли ті гасили пожежу / Фото ДСНС

У ДСНС розповіли, що, загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами. Внаслідок атак горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 гектара.