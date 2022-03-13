Херсонці знають всіх колаборантів в обличчя, – глава ОВА

У Херсоні намагаються провести псевдореферендум. Але глава ОВА Олександр Самойленко заспокоює. Це просто неможливо, адже херсонці знають усіх колаборантів в обличчя.

В ефірі телеканалу "Рада" Олександр Самойленко нагадав про те, що намагання окупантів співпрацювати з містянами не увінчалися успіхом.

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Кожного колаборанта херсонці знають в обличчя

Глава Херсонської ОВА підкреслив, що містяни відмовилися від подачок, які пропонували окупанти. Та й узагалі, населення області вороже налаштоване до кожного, хто зазіхає на його рідну землю.

Сьогодні херсонці знають усіх окупантів, усіх колаборантів. І коли відбувається якесь спілкування, воно відбувається з єдиною метою: потім розповісти, що і як можна робити в Україні,

– додав він.

Олександр Самойленко нагадав, що в Україні можна приходити в гості, можна приходити додому. Але ні в якому разі не можна приходити в нашу країну з війною та вимогами. Чим, власне, і займається окупант.

Містяни показали російським військовим настрої на Херсонщині. Тож очільник області переконаний, що ідея з псевдореферендумом буде безуспішною.

Херсонщина – це Україна. І сьогодні депутати показали це одноголосним рішенням,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що 13 березня окупанти намагатимуться організувати псевдореферендум для визнання "ХНР". Очільник області та міста переконані, що нічого не вийде, адже проти цього як місцева влада, так і все населення області.

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