Глава Херсонщини рекомендує жителям покинути область задля безпеки

Наші герої повільно, але впевнено просуваються в напрямку Херсона. Підлий ворог готовий на все, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

російські окупанти намагаються усіма можливими способами втримати під контролем зайняті території та зупинити просування ЗСУ. Особливо ворог розраховує на прикриття мирним населенням, тому зганяє свою техніку поміж житлові будинки.

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Мешканцям потрібно виїжджати у безпечні місця

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій закликав усіх мешканців Херсонщини евакуюватися. Відповідну заяву він зробив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Він підтвердив, що нашим героям вдалося звільнити від російських окупантів ще один населений пункт – Іванівку. В окупантів починається паніка, вони розуміють, що перед силою та міццю ЗСУ їм не встояти.

Окрім того, наші воїни знищили багато ворожих складів з боєприпасами, тому сподівання росіян на грубу силу та вогневу перевагу поступово починають танути.

Разом з тим він додав, що окупанти посилили тиск, перевірки, також проводяться заходи із прикриття мирним населенням.

Як і всі, я раджу заради безпеки евакуюватися. Якщо є можливість – територію Херсонщини потрібно покинути,

– сказав Бутрій.

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