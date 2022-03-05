Херсонщина закликає НАТО закрити небо

Депутати місцевих рад Херсонської області звернулися до Північноатлантичного альянсу та країн-союзників. Вони вимагають підтримати прохання президента України Володимира Зеленського та закрити небо над Україною.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Від додав, що звернення також долучаються підписати жителі області.

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Ціна – тисячі загиблих та поранених

"Вже 10 днів мирні міста знаходяться під авіа- та ракетними ударами. Ціна зволікання з закриттям неба – це тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки", – мовиться в повідомленні.



Депутати звертаються до НАТО закрити небо над Україною / Колаж 24 каналу



Мешканці долучаються до збору підписів / Фото з фесбуку Геннадія Лагути

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