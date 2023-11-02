ПВК "Вагнера" може надати Хезболлі передову систему ППО, – The Wall Street Journal

Терористи продовжують підтримувати терористів. Так, стало відомо, що радикальне ліванське угруповання Хезболла може отримати передову систему ППО. А надати її може ПВК "Вагнера".

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, в якій посилаються на американських чиновників, а також розвідку США. Ця система ППО здатна перехоплювати літаки.

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Хезболла може отримати передову систему ППО

Якщо конкретніше, то йдеться про систему протиповітряної оборони "Панцир-С1". Про такі ми неодноразово розповідали, коли росіяни намагалися прикрити небо над Москвою від ймовірних загроз. Сама ця система використовує зенітні ракети та гармати ППО. З їхньою допомогою перехоплюють літаки.

Як зазначає один зі співрозмовників видання, у Вашингтоні наразі не підтверджують, що системи вже відправили. Водночас пильно стежать за дискусіями, в яких беруть участь ПВК "Вагнер" і Хезболла.

Нагадаймо, що нещодавно США до Середземного моря відправили авіаносець. Його задача – стримувати ліванське угруповання від розгортання північного фронту проти Ізраїлю. Все це на фоні проведення військової операції проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Коротко про Хезболлу і ПВК "Вагнера"