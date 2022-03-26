"Хезболла" відправить в Україну 800 бойовиків – 200 прибудуть до кінця березня, – ЗМІ

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів тисячами. Путін, наляканий потужністю ЗСУ, почав кидати у бій всіх підряд.

ЗМІ пишуть, що диктатор навіть звернувся до найманців шиїтського збройного угруповання "Хезболла". Керівник Кремля обіцяє бойовикам 1 500 доларів на місяць, якщо вони візьмуть учать у війні проти України.

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Журналісти зазначають, що сторони вже нібито домовилися про оплачуване перекидання 800 осіб. Перша група (200 бійців), попередньо, прибуде з Дамаска на білоруську авіабазу в Гомельській області 29 березня.

Засоби масової інформації вказують, що незабаром після цього "Хезболла" відкрила декілька вербувально-мобілізаційних бюро. Наймають бойовиків із загартованих у боях батальйонів "Аль-Аббас" та "Аль-Радван".

"Хезболла" заперечувала участь у війні в Україні

Генеральний секретар "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що організація категорично заперечує будь-яку можливість власної участі у війні в Україні.

Однак бойовики і раніше виступали проти можливості участі в бойових діях у зарубіжних країнах. Однак щоразу згодом зізнавалася у перекиданні туди.

Але цього разу обставини інші та ставки вищі. Ось як читають цю новину на Близькому Сході: "Хезболла" за підтримки своїх іранських спонсорів спрямовує війська проти президента з єврейським корінням, якого при цьому відкрито підтримує Ізраїль,

– підсумувала "Новая газета".

Що таке "Хезболла" "Хезболла" визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Своєю чергою Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди офіційно визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки "Хезболли".

ЗСУ готові знищувати всіх ворогів