"Хезболла" може вдарити по кораблях США російськими ракетами, – Reuters
Джерело:Reuters
Терористичне угрупування "Хезболла" може володіти російськими протикорабельними ракетами "Яхонт" (П-800 "Онікс"), які воно може застосувати проти флоту США у Середземному морі.
Лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня відкрито зробив попередження Вашингтону, що його угруповання має "щось проти американських кораблів", розміщених у регіоні.
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З посиланням на два ліванських джерела, видання пише, що він мав на увазі саме посилення протикорабельного ракетного потенціалу "Хезболли", зокрема ракетами "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 кілометрів.
Хезболла купила ракети в Сирії
Міжнародні ЗМІ та аналітики упродовж багатьох років повідомляли, що "Хезболла" придбала ракети "Яхонт" у Сирії. Водночас у "Хезболлі" ніколи не підтверджували, що володіють цією зброєю.
Протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі,
– пише видання.
Ба більше, джерело уточнило, що є і "Яхонт", і інші речі, окрім цих ракет. При цьому не уточнюючи деталей.
"Вражаючий набір зброї"
Також співрозмовник видання зазначив, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти військових кораблів означатиме, що "конфлікт переріс у велику регіональну війну".
Троє чинних і один ексчиновник США заявили, що "Хезболла" накопичила "вражаючий набір зброї", зокрема, протикорабельні ракети.
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Позиція США: коротко
- Як відомо, США відправили Сили швидкого реагування морської піхоти до східної частини Середземного моря.
- Вашингтон запевнив, що розгортання військово-морських сил у Середземному морі – лише спроба запобігти ескалації конфлікту, стримуючи Іран, який підтримує групи, зокрема "ХАМАС", "Хезболла" та Палестинський ісламський джихад.