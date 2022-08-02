HIMARS – майже синонім справедливості, – Зеленський про надзусилля для отримання зброї

Реактивні системи залпового вогню HIMARS вже стали страшним сном російських окупантів. Партнери вражені майстерністю ЗСУ та розуміють необхідність продовження їх постачання.

Сучасна високоточна зброя, яку надають ЗСУ наші партнери, дозволила нашим героям суттєво скоротити особовий склад та запаси снарядів російських окупантів. Ворог все ще має велику вогневу перевагу, але кожна ніч стає для нього пекельної та приносить нові втрати.

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