Наразі не 50: скільки HIMARS та MLRS готові надати Україні США та партнери

Україна отримує та надалі отримуватиме колосальну підтримку від США та партнерів. Проте поки не мовиться про надання одразу 50 установок HIMARS та MLRS.

Про плани щодо військової допомоги розповів 23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт. Він акцентував, що в будь-якому випадку наші захисники отримують багато РСЗВ. Слід зауважити, що напередодні навіть пролунали заклики надати Україні далекобійні ракети.

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Скільки HIMARS та MLRS нададуть Україні

За словами Сміта, наразі навіть не мовиться про припинення надання допомоги ЗСУ. Навіть навпаки ведуться перемовини про конкретні речі, які готуються надіслати.

Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати й надати. Втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії й ракет для цих систем,

– сказав голова Комітету збройних сил.

Він додав, що мовиться як про американські системи HIMARS, так і MLRS. Другий тип установок має надати Велика Британія та інші країни.

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Навіть пропагандисти кремля вже почали відкрито говорити про те, що РЗСВ, які надають Штати, можуть змінити хід війни. Для прикладу російські телеграм-канали та інші засоби розповсюдження інформації ворога вже перестали приховувати, чому стаються потужні вибухи на тимчасово окупованих територіях.

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