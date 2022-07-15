Військовий експерт пояснив, чому окупанти так бояться HIMARS

Завдяки HIMARS українські оборонці наробили багато проблем російським окупантам. Через це ворог починає панікувати.

Російські окупанти страшенно бояться цих реактивних систем залпового вогню. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, тепер росіяни намагатимуться знищити HIMARS, вони це вже поставили собі за мету й навіть шукають ствольну та реактивну артилерію. Тож потрібно розуміти потенційну загрозу. Для загарбників – це точки удару. Однак це зробити не так просто.

Специфіка HIMARS

Тож фахівець додав, що треба розуміти у чому специфіка систем HIMARS.

Так, проміжок часу, відколи українські оборонці прибувають на місце й розгортають установку, звідки вони здійснюють постріли та повертаються – дуже малий, буквально декілька хвилин.

Також самонавідні ракети, тобі ті, які керуються супутником при наведенні на ціль, можуть летіти по складній траєкторії та їх важче вирахувати. Це означає, що для контрбатарейного радара тяжко визначити, звідки запустили залп. Однак навіть якщо це вдасться, поки росіяни вирахують траєкторію, HIMARS може вже не бути на місці.

Ба більше, у HIMARS інша специфіка, ніж у російських "Смерчів" чи "Ураганів".

Поки водій веде автомобіль до наступної точки, у цей час вже координатор задає наступні цілі. Не потрібно на місці стояти й ці процедури вирішувати. Тому HIMARS – фактично як фантом, тому його так бояться окупанти,

– пояснив Мусієнко.

Чому окупанти так бояться HIMARS: дивіться відео

Ефективність застосування HIMARS

HIMARS – це американська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.