"Одинадцять 200-их і багато поранених": окупанти шоковані ударами ЗСУ з HIMARS

HIMARS працюють та показують свою ефективність. Російський окупант скаржиться на те, що прилетіло по його підрозділу та загинуло багато його друзів.

Зранку 8 липня ЗСУ вгатили по базі окупантів. Один з російських загарбників почав жалітися та розповів про втрати.

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11 окупантів померли на місці

За словами окупанта, на місці померли одразу 11 російських загарбників. Поранених також дуже багато.

По нашій базі сьогодні прилетіло. 11 людей 200, поранених ще навіть не кажуть. В**али "Хімарсами" о п'ятій ранку",

– розповів окупант.

Після цього їхній підрозділ евакуювали з місця дислокації.

На автора вже накинулися за публікацію цієї інформації. Клянуть за те, що написав про втрати. Тим часом він злиться і не розуміє, чому про це не можна говорити.



Скриншот Дениса Казанського

При цьому він, вочевидь, щиро вірить, що його країна веде "гуманну" війну. Принаймні він так пише. Тож, мовляв, розповідаючи про втрати він хоче, щоб російська армія почала працювати "як треба".



Скриншот окупанта

Україна отримає більше HIMARS

Адміністрація Байдена розгортає ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів. Зокрема у новий пакет допомоги увійшли нові системи HIMARS. Вони вже перебувають в дорозі до України.

HIMARS досить добре зарекомендували себе у війні Росії з Україною. З РСЗВ HIMARS контрнаступ ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках проходить ефективніше.

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