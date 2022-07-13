Арестович показав, на що HIMARS перетворює військову частину і боєприпаси ворога у Луганську

Українські військові за допомогою американських РСЗВ HIMARS знищили в Луганську військову частину і склад боєприпасів російських окупантів.

"Другу армію" світу перетворюють у двохсоту

Радник керівника Офісу Президента Олексія Арестовича підтвердив відмінну роботу українських захисників по ворожому складу. Арестович зауважив, що допоміг у цьому "симпатичний "Хаймарс".

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За своєю традицією російські війська розмістили в Луганську одночасно військову частину і склад боєприпасів. Наслідки цього жесту доброї волі я навіть не беруся уявити. "Другу армію світу" переробляє у двохсоту маленький симпатичний "Хаймарс",

– написав Арестович.

Що відомо про знищення ворожого складу у Луганську

Українські військові завдають влучних ударів по складах російської армії на окупованих територіях. Зокрема, ворожих боєприпасів поменшало у Луганську.

Уночі проти 13 липня в Луганську пролунала серія вибухів. Окупанти традиційно почали брехати й детонацію боєприпасів назвали "роботою ППО". Мовляв, це вони збили ракету "Точка-У", яку запустили ЗСУ. Однак у цю брехню ніхто не повірив, навіть росіяни.

США і союзники передали Україні вже 9 американських РСЗВ.

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