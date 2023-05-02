Чи є хімічна небезпека у Павлограді: керівник ОВА зробив заяву

У Павлограді на Дніпропетровщині станом на 2 травня не виявлено хімічної небезпеки. Про це свідчать результати перевірок.

Про це розказав керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, показники вимірювальних станцій, які працюють у місті цілодобово, відповідають нормам.

Дивіться також Ракетна атака по Дніпру: що відомо про стан поранених

Крім того, періодично здійснюють додаткові дослідження і станом на зараз, за їхніми результатами, загроза відсутня.

Запевняю вас, органи державної влади, місцевого самоврядування знають, що робити в разі хімічної небезпеки та хімічної загрози,

– повідомив Сергій Лисак.

Чому заговорили про хімічну загрозу

OSINT-аналітики GeoConfirmed встановили, що ракетний удар по Павлограду міг торкнутися складу з токсичним ракетним паливом. Аналітики встановили місце, куди поцілили ворожі ракети: влучання було по території Павлоградського хімічного заводу, а не по ЗРК С-300, як згодом повідомили російські пропагандисти.

Загроза полягає в тому, що за заявами аналітиків, на території підприємства зберігається понад 1 800 тонн ракетного палива, термін придатності якого закінчився ще 20 років тому.

У 2020 році гендиректор хімзаводу Леонід Шиман висловлював занепокоєння у статті для BBC, що залишки балістичних ракет можуть спричинити техногенно-екологічну катастрофу в 4 областях.

Коротко про атаку росіян по Павлограду

1 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Павлограду. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 40 людей зазнали поранень.

Серед потерпілих 5 дітей, наймолодшій дівчинці – 8 років.

! Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що коли мовиться про екологічну шкоду, яку росіяни завдають Україні, то країна-агресорка має усвідомити, що за все доведеться платити.