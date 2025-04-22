Росія щодня "викурює" українських бійців хімзброєю — журналіст The Times

Російські війська продовжують атакувати українських захисників хімічною зброєю. Британський журналіст The Times фіксує свідчення: боєць тиждень тримався з температурою 40 і кашляв кров’ю.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національну спілку журналістів України. Російська армія щодня "викурює" українських бійців із позицій забороненими отруйними речовинами.

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Росіяни виготовляють нові хімбоєприпаси для атак в Україні

Росія систематично порушує Женевську конвенцію і застосовує хімічну зброю проти українських захисників на півдні. Британський журналіст The Times Максим Такер почав масштабне розслідування воєнних злочинів Росії.

Він особисто відвідав позиції 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", де зібрав десятки свідчень військових, які зазнали ураження хімічними речовинами. Бійці розповіли, що окупанти розпилюють отруйні гази, змушуючи наших воїнів виходити з укриттів, після чого по них відкривають вогонь з дронів або артилерії.

Начальник пресслужби бригади зазначив, що подібні атаки відбуваються практично щодня, а кількість зафіксованих випадків за місяць сягнула 50. Бійці також наголошують: ідеться не лише про подразнюючі гази на зразок перцевих сумішей, а й про серйозні отруйні речовини.

Один із військових з позивним "Фартовий" розповів журналісту, що після хімічного ураження тиждень лежав з температурою 40 і кашляв кров’ю. У таких умовах важко визначити тип речовини, а отже – підібрати ефективне лікування.

Журналіст фіксував медичні документи, фотографував уламки боєприпасів, оглядав протигази, які є єдиним доступним захистом. Та ефективність цих засобів – обмежена.

Військові додають, що у розпорядженні ворога – не лише старі радянські запаси, а й нові, щойно виготовлені хімічні боєприпаси. Це свідчить про те, що Росія продовжує активне виробництво забороненої зброї навіть зараз.