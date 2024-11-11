"Коли інші засоби неефективні": які боєприпаси з отруйними речовинами скидають росіяни на фронті

Російська армія активно використовує проти ЗСУ спеціальні боєприпаси, які споряджені небезпечними хімічними речовинами. Це не дозволено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю речника Генерального штабу ЗСУ капітана Дмитра Лиховія виданню "АрміяInform"

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Що росіяни застосовують проти української армії

Лиховій зазначив, що визначення "хімічна зброя" щодо тих боєприпасів, які скидають росіяни по українських позиціях, дещо некоректне.

Йдеться, зокрема, про застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни,

– розповів він.

Граната К-51 / Фото з Інтернету

Найчастіше окупанти застосовують хлорацетофенон.

"Формально він не є хімічною зброєю. Це бойова отруйна речовина подразнювальної дії. У Конвенції про хімічну зброю хлорацетофенон визначається як хімічний засіб боротьби із заворушеннями. Це хімікат, здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають за короткий час після закінчення дії. Тобто сльози, шмарклі, затуманення і тому подібне", – пояснив він.

Лиховій зауважив, що Росія "чітко усвідомлює ефективність" своїх дій. Ця речовина зазвичай перебуває на озброєнні поліції та використовується для боротьби з вуличними заворушеннями, щоб протестувальники якнайшвидше розійшлися.

У випадку ж застосування небезпечних хімічних речовин на фронті військовослужбовець залишається на позиції — продовжує перебувати в хімічно небезпечному середовищі. Це є свідомими діями противника на порушення та ураження наших військ через застосування небезпечних хімічних речовин,

– сказав Лиховій.

Речник Генштабу пояснив, що бліндажі та траншеї росіяни намагаються зносити артилерією, БпЛА, FPV-дронами, КАБами, однак попри це у бліндажі продовжують перебувати декілька військових.

І саме тоді, коли окупанти бачать неефективність інших засобів ураження, вони скидають боєприпас із отруйними речовинами.

Загалом протягом серпня 2024 року в операційній зоні ОСУВ "Таврія" Росія використала 196 боєприпасів з отруйними речовинами: переважно у Запорізькій області, але й багато випадків було на Херсонщині.