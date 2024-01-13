Росія все частіше використовує хімічні речовини, – Генштаб про газові гранати ворога

За інформацією командування ЗСУ, в Україні зафіксовано 626 випадків застосування з боку Росії боєприпасів із хімічними речовинами. 51 з них – у січні цього року. Це заборонено законами та звичаям війни.

Як констатують у Генеральному штабі у суботу, 13 січня, динаміка застосування хімічних речовин російськими загарбниками зростає. Щодня фіксують та реєструють до десятка нових випадків.

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Зростання хімічної загрози

Війська противника найчастіше використовують гранати К-51 та РГР, які скидають з дронів. Також є випадки застосування саморобних вибухових пристроїв із подразнювальними речовинами та артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні компоненти.

Сили оборони зафіксували 626 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного (2024 – 24 Канал) року – 51 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин,

– йдеться в джерелі.

Важливо, що 14 грудня 2023 року наші захисники виявили новий тип газових гранат РГ-ВО. Вони містять хімічну речовину CS. У командуванні Збройних Сил стверджують: це свідчить про розширення арсеналу хімічної зброї, яку використовує агресор.

Сили оборони фіксують застосування ворогом хімічної зброї / Фото Генштабу

Ворог не припиняє терор

Декілька тижнів тому ворог сам визнав використання хімічної зброї у Херсонській області. Аналітики ISW повідомили з посиланням на загарбників, що 810-та бригада морської піхоти ворога написала, що атакує ЗСУ забороненими речовинами.

Отже, Росії закони неписані. Водночас не менш важливо, що противник не лише вдається до застосування хімічної зброї, порушуючи норми ведення війни та завдаючи непоправної шкоди екології. Крім того, окупанти замінували чимало квадратних кілометрів наших територій, і на цьому не зупиняються.

Нещодавно заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповідав, що через бойові дії ґрунти на Запоріжжі ще тривалий час будуть непридатними для вирощування аграрних культур. Очищення української землі від вибухонебезпечних предметів може тривати роками.

"Те, що годувало Запорізьку область свого часу, сьогодні на 70% окуповано, перетворено на військовий об'єкт. Незрозуміло, коли ця земля наново годуватиме нас", – наголосив посадовець.

Уже 36 випадків застосування хімічних речовин було задокументовано та направлено для розслідування у рамках кримінальних проваджень. Робота ведеться спільно з радіаційною, хімічною та біологічною розвідкою військових частин та Службою безпеки України.