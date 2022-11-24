США допускають, що Путін застосує хімічну зброю після нових поразок в Україні, – Politico

Представники адміністрації Байдена вважають, що ядерна зброя – це крайній крок для Путіна. Значно більше шансів, що окупанти можуть використати на війні проти України хімічну зброю.

Ймовірно, Москва може дати зелене світло на використання хімічної зброї в Україні, якщо Росія продовжуватиме зазнавати великих втрат у війні або зазнає повного краху на полі бою.

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У яких випадках Росія може використати хімічну зброю

Серед людей, які говорили з журналістами на умовах анонімності, були офіційні особи США та Міністерства оборони. Вони наголосили, що США не мають даних, які дозволяють припустити, що хімічна атака в Україні неминуча. Але таке занепокоєння виникло на тлі прагнення адміністрації Байдена забезпечити готовність союзників до такої події, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення хімічних речовин.

США давно знають, що Росія вкладає кошти у нарощування свого потенціалу у галузі хімічної зброї. За словами помічника конгресмена, цієї осені сенатори були проінформовані про російські запаси хімічної зброї та загрозу в Україні.

Побоювання щодо потенційного застосування (хімічної зброї – 24 канал) в Україні виникають, оскільки офіційні особи США все більше вважають, що Росія вдасться до нетрадиційних методів ведення війни, якщо продовжить втрачати позиції,

– пише видання.

За словами одного чиновника, в такій атаці, скоріше за все, будуть задіяні хімічні речовини, які легко приховати.

Наразі у США розробляють план

Зараз Адміністрація Байдена розробляє плани щодо збільшення інвестицій у виробничі потужності для систем раннього виявлення застосування хімічної зброї та технологій захисту.

Крім цього, у США хочуть переглянути способи збору даних та розвідданих про можливості й запаси країн щодо хімічної зброї. Експерти та офіційні особи пояснили, що відстеження агентів на фармацевтичній основі та збір інформації про їх розробку, особливо в наступальних цілях, стає дедалі важчим.

Речовини, які використовуються для розробки хімічної зброї, легко приховати, адже вони можуть бути впроваджені у законні галузі промисловості.

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