Російським військовим наказують використовувати на фронті хімічну зброю, – ГУР

Росія продовжує вести війну проти України. Країна-агресорка вдається до різних методів, щоб атакувати українські позиції.

Зокрема, військовим ворожої армії наказують використовувати хімічну зброю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про використання хімічної зброї росіянами

Українська розвідка перехопила розмову окупантів, у якій командир російської армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.

"Запальничку" марно нести, вона не загориться. Якщо хімія нормальна, можна хімію спробувати. Ні, несіть ВОГ (постріл осколковий гранатометний – 24 Канал), або два ВОГа,

– каже росіянин.

Зазначимо, що у вівторок, 20 травня, ЄС запровадив санкції проти 3 російських організацій за використання хімічної зброї на війні проти України.

До санкційного списку потрапили війська радіологічного хімічного та біологічного захисту, 27 науковий центр та 33 Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони Росії.

Це рішення прийняли після ознайомлення зі звітами Організації із заборони хімічної зброї за листопад 2024 та лютий 2025 року. Вони підтвердили наявність речовин для боротьби з масовими заворушеннями, зокрема, 2-хлоробензальмалононітрилу у зразках, які зібрали на передовій в Україні.